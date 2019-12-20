2019-12-20T17:47:31+03:00
Авто

Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки

Трудней всего проехать по Плехановской и Московскому проспекту
Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Яндекс.Пробки"."Яндекс.Пробки".
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Сегодня один из тех вечеров, когда лучше задержаться на работе часок-другой. Домой вы вернетесь в то же время, как если бы вышли раньше, только при этом не устанете от заторов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 17.40, их уровень в Воронеже составляет 9 баллов.

Трудней всего ситуация в центре. В обе стороны скована Плехановская (в направлении Северного она стоит от самой площади Ленина!). Замер и виадук у "Заставы". Жуткие заторы - на проспекте Революции и улице Ленина. Улица Фридриха Энгельса окрасилась в бордовый - это значит, что скорость движения на ней не превышает 3 км/ч.

Северный мост замер на всем протяжении в сторону кольца на Остужева. Существенные заторы наблюдаются на улице 45-й Стрелковой дивизии вблизи с перекрестком с улицей Антонова-Овсеенко. Намертво стоит и популярный путь обхода перекрытого виадука на 9 Января - Космонавтов.

Кстати, реконструкцию путепровода воронежцы назвали одним из главных событий уходящего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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