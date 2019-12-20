Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался

СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-20T17:30:13+03:00

«Ураганные» приобрели игрока практически не забивного и с плохим показателем полезности

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«Буран» заключил контракт до конца сезона с 24-летнием защитником Русланом Трубкиным. Ранее он играл в команде «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород). Руслан взял себе номер «86».

Показатели в сезоне 2019/20 годов у Руслана, прямо скажем, не ахти: 24 игры, один гол и результативная передача, 23 минуты штрафа и показатель полезности (сколько шайб забито и пропущено во время нахождения игрока на площадке) - -12.

В то же время расторгли контракт по соглашению сторон с защитником Радиком Ахметгалиевым. Он провел за «Буран» 16 игр, набрал одно очко при показателе полезности +3.

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ИСТОЧНИК KP.RU