В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
Сегодня, 20 декабря, Бобровский районный суд рассмотрело дело 46-летнего мужчины. Его признали виновным в хранении немаркированного алкоголя в целях продажи.
Как рассказывают в областной прокуратуре, с мая по июнь этого года мужчина потихоньку торговал контрафактным спиртным. Склад организовал прямо у себя дома. Сотрудники УФСБ по Воронежской области нашли у него более 1700 бутылок без акцизных марок.
Разнообразие товаров - впечатляющее. Тут и водка "Хортиця", "Нефть", Absolut, виски Jack Daniels, Jameson, Hennessy VSOP, дорогой коньяк Courvoisier, Hennessy Black Cognac и так далее. Все это богатство изъяли.
Согласно приговору суда, виновный заплатит 180 тысяч рублей штрафа.
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ИСТОЧНИК KP.RU