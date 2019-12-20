2019-12-20T17:05:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy

Разнообразие товаров в незаконном домашнем магазинчике поражает
Виктор ПАВЛОВ
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Акцизов на бутылках не нашли.Акцизов на бутылках не нашли.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 20 декабря, Бобровский районный суд рассмотрело дело 46-летнего мужчины. Его признали виновным в хранении немаркированного алкоголя в целях продажи.

Как рассказывают в областной прокуратуре, с мая по июнь этого года мужчина потихоньку торговал контрафактным спиртным. Склад организовал прямо у себя дома. Сотрудники УФСБ по Воронежской области нашли у него более 1700 бутылок без акцизных марок.

Разнообразие товаров - впечатляющее. Тут и водка "Хортиця", "Нефть", Absolut, виски Jack Daniels, Jameson, Hennessy VSOP, дорогой коньяк Courvoisier, Hennessy Black Cognac и так далее. Все это богатство изъяли.

Согласно приговору суда, виновный заплатит 180 тысяч рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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