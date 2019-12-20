2019-12-20T16:35:28+03:00
Общество

В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях

А еще им нужна теплая одежда
Татьяна МИСТЮКОВА
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Организатор акции - Степан Кострикин. Фото предоставлено организаторами.Организатор акции - Степан Кострикин. Фото предоставлено организаторами.
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Жители Воронежа – Степан Кострикин и Анастасия Полянская – запустили новогоднюю акцию «Бумеранг добра». Этот абсолютно некоммерческой проект: молодые люди хотят помочь малообеспеченным, многодетным семьям, которые проживают в Воронежской области.

Ребята создали за собственные средства сайт bumerang2020.ru, где можно найти те самые семьи и способ, как им помочь. В основном, просят то, что не могут купить. Это детские игрушки и одежда, краски, фломастеры, пластилин и даже сладости.

- Меня поразила одна история: есть семья, в которой женщина в одиночку воспитывает пятерых, если не ошибаюсь, детей. Плюс к этому она ухаживает за пенсионером, за что получает в месяц 1,2 тысячи рублей, - рассказал Степан Кострикин.

Он работает помощником депутата и по долгу службы нередко бывает в районах, где общается с местной администрацией и жителями:

- Они нам предоставляют информацию о нуждающихся. Кроме того, я и сам бывал в некоторых семьях. Поверьте, они живут в очень тяжелых условиях. В рамках проекта уже удалось помочь 65 семьям, однако поток нуждающихся не уменьшается.

Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на ее сайт, найти семью, история которой тронула больше всего, затем нажать кнопку «Хочу помочь». После этого сайт вам подскажет, как связаться с организаторами «Бумеранга добра». Они предоставят контакты нуждающейся семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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