2019-12-20T16:29:06+03:00
Общество

Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию

В следующем году планируется продолжить подобные акции
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 декабря в городской поликлинике №19 (ул. Ростовская, д. 43) прикрепленные и работающие жители Левобережного района смогут пройти диспансеризацию. Акция продлится с 9:00 до 14:00.

Воронежцев проконсультируют терапевт, онколог, кардиолог, офтальмолог, невролог и гинеколог. Также можно будет измерить внутриглазное давление, сделать ЭКГ, пройти смотровой кабинет и сдать кровь (для этого нужно прийти натощак).

- Также врачи проведут стоматоскопию – оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта. В следующем году планируется продолжить подобные акции, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, под диспансеризацию в 2019 году попадают следующие года рождения: 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, а также все граждане старше 40 лет. Однако в ходе акции вы сможете пройти диспансеризацию вне этой очереди и в один день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»