Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-20T16:29:06+03:00

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21 декабря в городской поликлинике №19 (ул. Ростовская, д. 43) прикрепленные и работающие жители Левобережного района смогут пройти диспансеризацию. Акция продлится с 9:00 до 14:00.

Воронежцев проконсультируют терапевт, онколог, кардиолог, офтальмолог, невролог и гинеколог. Также можно будет измерить внутриглазное давление, сделать ЭКГ, пройти смотровой кабинет и сдать кровь (для этого нужно прийти натощак).

- Также врачи проведут стоматоскопию – оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта. В следующем году планируется продолжить подобные акции, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, под диспансеризацию в 2019 году попадают следующие года рождения: 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, а также все граждане старше 40 лет. Однако в ходе акции вы сможете пройти диспансеризацию вне этой очереди и в один день.

ИСТОЧНИК KP.RU