Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-20T15:51:26+03:00

Похоже, на Новый год мы все-таки будем со снегом. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Воронежском гидрометцентре сообщили предварительный прогноз на новогоднюю ночь. Надо сказать, известия порадует любителей классической русской зимы. Напомним, до понедельника, 23 декабря, обещают теплую и дождливую погоду.

- Примерно такая же будет и всю следующую неделю, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В это время над территорией нашей области будут господствовать циклоны, пришедшие с запада. Сначала они принесут теплый воздух, но с воскресенья, 29 декабря, он сменится на холодный. Впрочем, сильных морозов не ожидаем, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем будет -1…-3 градуса. 29 декабря выпадет снег. Он покроет землю где-то на два сантиметра. Высока вероятность того, что и в новогоднюю ночь погода не изменится.

Что ж, похоже, Дедушка Мороз над нами все-таки смилостивился.

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ИСТОЧНИК KP.RU