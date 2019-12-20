Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
В Воронежском гидрометцентре сообщили предварительный прогноз на новогоднюю ночь. Надо сказать, известия порадует любителей классической русской зимы. Напомним, до понедельника, 23 декабря, обещают теплую и дождливую погоду.
- Примерно такая же будет и всю следующую неделю, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В это время над территорией нашей области будут господствовать циклоны, пришедшие с запада. Сначала они принесут теплый воздух, но с воскресенья, 29 декабря, он сменится на холодный. Впрочем, сильных морозов не ожидаем, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем будет -1…-3 градуса. 29 декабря выпадет снег. Он покроет землю где-то на два сантиметра. Высока вероятность того, что и в новогоднюю ночь погода не изменится.
Что ж, похоже, Дедушка Мороз над нами все-таки смилостивился.
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ИСТОЧНИК KP.RU