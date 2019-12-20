2019-12-20T15:51:26+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь

Наконец-то пойдет снег
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Похоже, на Новый год мы все-таки будем со снегом.Похоже, на Новый год мы все-таки будем со снегом.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометцентре сообщили предварительный прогноз на новогоднюю ночь. Надо сказать, известия порадует любителей классической русской зимы. Напомним, до понедельника, 23 декабря, обещают теплую и дождливую погоду.

- Примерно такая же будет и всю следующую неделю, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В это время над территорией нашей области будут господствовать циклоны, пришедшие с запада. Сначала они принесут теплый воздух, но с воскресенья, 29 декабря, он сменится на холодный. Впрочем, сильных морозов не ожидаем, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем будет -1…-3 градуса. 29 декабря выпадет снег. Он покроет землю где-то на два сантиметра. Высока вероятность того, что и в новогоднюю ночь погода не изменится.

Что ж, похоже, Дедушка Мороз над нами все-таки смилостивился.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»