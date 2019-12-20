2019-12-20T15:44:42+03:00
Общество

Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку

Дерево украсило Центральную усадьбу
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского заповедника.Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского заповедника.
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Житель села Рождественская Хава Новоусманского района Артем Коновалов подарил Воронежскому заповеднику четырехметровую елку. Дерево мужчина вырастил на собственном участке. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника в пятницу, 20 декабря.

Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского заповедника.

Фото: предоставлено пресс-службой Воронежского заповедника.

В последние годы елка сильно разрослась. Поэтому сельчанин опасался, что дерево может упасть. Тогда мужчина принял решение не просто спилить дерево, а пожертвовать его Воронежскому заповеднику. Теперь символ Нового года нарядили. Оно украсило Центральную усадьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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