В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-20T15:33:21+03:00

В прошлый раз это вызвало нешуточные пробки, но теперь работы пойдут ночью

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Участок Ленинского проспекта временно закроют для движения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Воронежсинтезкаучук". 55-метровый отрезок проезжей части у дома 4 будет перекрыт с 23.00 20 декабря до 5 утра 21 декабря. Перекроют три полосы в сторону Вогрэсовского моста. Для движения выделят одну встречную.

29 ноября там произошел прорыв промышленного трубопровода. 2 декабря ремонтные работы завершили, поврежденный 10-метровый участок дороги заасфальтировали. Тогда от улицы Саврасова до улицы Героев Стратосферы образовался мощнейший затор. Скорость движения не превышала 3 км/ч.

- 20 декабря на данный участок будет положен дополнительный слой асфальтового покрытия, чтобы избежать проседания дороги из-за большого машинопотока. Приносим извинения за возможные временные неудобства, - сообщают в "Воронежсинтезкаучуке".

ИСТОЧНИК KP.RU