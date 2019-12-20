Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
"Какое событие, произошедшее в вашем городе в 2019 году, вы считаете самым значимым?" - обращались к воронежцам аналитики портала Superjob. Исследование прошло в крупнейших городах страны, в нем участвовали экономически активные граждане старше 18 лет. В Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1500 человек, в Воронеже и других городах - по 500.
48% опрошенных воронежцев назвали главными событиями культурные мероприятия: День города и Платоновский фестиваль искусств. Ремонт виадука на улице 9 Января назвали 35%. Празднование 9 Мая отметили 10% респондентов. Для 7% главным событием стало повышение пенсионного возраста.
Добавим, что жители столицы выделили открытие Московских центральных диаметров и новых станций метро (42% голосов), а жители Санкт-Петербурга - победу Александра Беглова на выборах губернатора (28%).
ИСТОЧНИК KP.RU