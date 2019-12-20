Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-20T14:41:31+03:00

Перекрытие виадука повлияло на дорожную ситуацию по всему городу. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Но большинство опрошенных выделили День города и Платоновфест

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"Какое событие, произошедшее в вашем городе в 2019 году, вы считаете самым значимым?" - обращались к воронежцам аналитики портала Superjob. Исследование прошло в крупнейших городах страны, в нем участвовали экономически активные граждане старше 18 лет. В Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1500 человек, в Воронеже и других городах - по 500.

48% опрошенных воронежцев назвали главными событиями культурные мероприятия: День города и Платоновский фестиваль искусств. Ремонт виадука на улице 9 Января назвали 35%. Празднование 9 Мая отметили 10% респондентов. Для 7% главным событием стало повышение пенсионного возраста.

Добавим, что жители столицы выделили открытие Московских центральных диаметров и новых станций метро (42% голосов), а жители Санкт-Петербурга - победу Александра Беглова на выборах губернатора (28%).

ИСТОЧНИК KP.RU