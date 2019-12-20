2019-12-20T14:40:40+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи

Косолапых пытаются уложить обратно
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Умка. Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».Умка. Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Изменить размер текста:

В Воронежском зоопарке из-за слишком теплой погоды проснулись медведи. Умка лежит в вольере, а вот Маша вышла и решила прогуляться. Но зоологи и зоотехники стараются убаюкать косолапых. Об этом «Комсомолке» рассказали в самом зоопарке в пятницу, 20 декабря.

Медведей сейчас содержат во внутреннем помещении без света. К ним не пускают никого. Погрузить хищников обратно в сон пытаются с помощью темноты и тишины. Мишек также не кормят, иначе они больше не заснут.

Теплая погода задержится в Воронеже еще на одни выходные. В воскресенье столбик термометра поднимется до +6 градусов. Остается только пожелать животным сладких снов и скорейшего наступления зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»