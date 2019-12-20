В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-20T14:40:40+03:00

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В Воронежском зоопарке из-за слишком теплой погоды проснулись медведи. Умка лежит в вольере, а вот Маша вышла и решила прогуляться. Но зоологи и зоотехники стараются убаюкать косолапых. Об этом «Комсомолке» рассказали в самом зоопарке в пятницу, 20 декабря.

Медведей сейчас содержат во внутреннем помещении без света. К ним не пускают никого. Погрузить хищников обратно в сон пытаются с помощью темноты и тишины. Мишек также не кормят, иначе они больше не заснут.

Теплая погода задержится в Воронеже еще на одни выходные. В воскресенье столбик термометра поднимется до +6 градусов. Остается только пожелать животным сладких снов и скорейшего наступления зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU