В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-20T14:23:26+03:00

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В Воронеже открыли мемориальную доску выдающемуся архитектору, педагогу, краеведу Николаю Троицкому. Об этом сообщили в пресс-службе ВГТУ в пятницу, 20 декабря.

Доска прошла реставрацию, которой занимался скульптор Виталий Локотков, а помогал ему в этом Воронежский государственный технический университет. Памятный знак закрепили на фасаде жилого дома №6а на улице Комиссаржевской, где жил архитектор.

Николай Троицкий занимал должность главного архитектора города с 1943 по 1951 год. При этом он принимал активное участие в работе над генеральным планом строительства. Троицкий является автором таких проектов, как учебный корпус ВИСИ, дом «Гармошка» на улице Карла Маркса, центральное депо и многих других. Восстанавливая в 1952 году здание управления ЮВЖД, он дополнил его 70-метровой башней. Сейчас эта башня – один из символов Воронежа. Ее черты просматриваются в контурах корпуса Московского государственного университета.

В церемонии открытия приняло участие руководство опорного вуза, представители управления культуры мэрии, педагогического университета, а также родственники архитектора.

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память выдающегося архитектора, имя которого хорошо известно в Воронеже, городе, который он строил и восстанавливал в послевоенное время. Коренной воронежец Николай Владимирович Троицкий был зодчим от Бога, но при этом в историю Воронежского края он вошел не только как архитектор-строитель. В памяти потомков он остался и как общественный деятель, и как выдающийся педагог и краевед, на книгах которого выросло несколько поколений воронежцев. Мне приятно отметить, что в стенах нашего опорного университета работал этот талантливый человек разносторонних интересов, который прошел свой профессиональный путь от создателя учебного корпуса инженерно-строительного института до заведующего кафедрой проектирования зданий и сооружений, – отметил Антон Ходунов.

Проректор по учебной работе ВГТУ Александр Колосов добавил, что не имея ученой степени, Троицкий умел излагать материал не только научно точно, но и доступно, занимательно, с душой.

- Неудивительно, что из числа его учеников – студентов воронежского строительного института – вышло немало выдающихся архитекторов, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU