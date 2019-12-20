Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-20T13:40:50+03:00

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В Рамонской районной больнице после проверки Роспотребнадзора закрыли процедурный кабинет. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Так, специалисты обнаружили в кабинете фельдшерско-акушерского пункта нарушения ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта),

В процедурном кабинете линолеум неплотно прилегает к полу, там отсутствует горячее водоснабжение или электронагревательные устройства, для проведения обработки инструментов не предусмотрена специальная раковина. Также в помещении отсутствуют дозаторы в жидким мылом и раствором антисептиков, а для освещения помещения используются лампы накаливания, не оборудованные закрытыми рассеивателями. Кроме того, процедурный кабинет оборудован старой, не медицинской мебелью из материалов, не имеющих гигиенического покрытия, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Суд признал медучреждение виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности процедурного кабинета фельдшерско-акушерского пункта на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU