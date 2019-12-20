2019-12-20T13:40:50+03:00
Происшествия

Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет

Работу кабинета в фельдшерско-акушерском пункте приостановили на срок 30 суток.
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рамонской районной больнице после проверки Роспотребнадзора закрыли процедурный кабинет. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Так, специалисты обнаружили в кабинете фельдшерско-акушерского пункта нарушения ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта),

В процедурном кабинете линолеум неплотно прилегает к полу, там отсутствует горячее водоснабжение или электронагревательные устройства, для проведения обработки инструментов не предусмотрена специальная раковина. Также в помещении отсутствуют дозаторы в жидким мылом и раствором антисептиков, а для освещения помещения используются лампы накаливания, не оборудованные закрытыми рассеивателями. Кроме того, процедурный кабинет оборудован старой, не медицинской мебелью из материалов, не имеющих гигиенического покрытия, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Суд признал медучреждение виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности процедурного кабинета фельдшерско-акушерского пункта на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»