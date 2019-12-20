2019-12-20T13:38:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь

Материальный ущерб от них составил около 37 миллионов рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
В МЧС зарегистрировали более 7000 пожаров.В МЧС зарегистрировали более 7000 пожаров.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Спасатели региона подвели итоги работы за год. Сегодня, 20 декабря, в бизнес-инкубаторе ВГАСУ с докладом на эту тему выступил начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель.

В 2019 произошло пять чрезвычайных ситуаций техногенного характера (то есть произошедших на объектах, созданных людьми). В них пострадало 45 человек и 22 - погибло. В 73-х происшествиях на воде погибли 70 человек. Это меньше, чем в 2018. Тогда погибших насчитали 100.

В МЧС зарегистрировали более 7000 пожаров. На них погиб 141 человек, пострадали - 142. Прямой материальный ущерб от пожаров составил около 37 миллионов рублей. Годом раньше насчитали 95 миллионов. При этом, как подчеркнул Александр Кошель, удалось спасти материальных ценностей на 285 миллионов рублей.

За успехи в работе спасателей среди муниципальных районов отметили Россошанский, Бобровский и Павловский, среди городов - Воронеж, Нововоронеж и Борисоглебск, среди городских поселений - Лиски, Калач и Семилуки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано пламенем: с каким огнетушителем лучше встречать Новый год-2020. Вместе с воронежскими профессионалами мы попытались потушить небольшой, но коварный пожар. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»