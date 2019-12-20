В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-20T13:38:00+03:00

Материальный ущерб от них составил около 37 миллионов рублей

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Спасатели региона подвели итоги работы за год. Сегодня, 20 декабря, в бизнес-инкубаторе ВГАСУ с докладом на эту тему выступил начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель.

В 2019 произошло пять чрезвычайных ситуаций техногенного характера (то есть произошедших на объектах, созданных людьми). В них пострадало 45 человек и 22 - погибло. В 73-х происшествиях на воде погибли 70 человек. Это меньше, чем в 2018. Тогда погибших насчитали 100.

В МЧС зарегистрировали более 7000 пожаров. На них погиб 141 человек, пострадали - 142. Прямой материальный ущерб от пожаров составил около 37 миллионов рублей. Годом раньше насчитали 95 миллионов. При этом, как подчеркнул Александр Кошель, удалось спасти материальных ценностей на 285 миллионов рублей.

За успехи в работе спасателей среди муниципальных районов отметили Россошанский, Бобровский и Павловский, среди городов - Воронеж, Нововоронеж и Борисоглебск, среди городских поселений - Лиски, Калач и Семилуки.

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ИСТОЧНИК KP.RU