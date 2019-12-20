2019-12-20T13:17:09+03:00
Происшествия

Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже

А потом еще и согласилась перевести свои деньги на "безопасный резервный счет"
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Как только женщина вывела все свои деньги, обманщики перестали выходить на связь.Как только женщина вывела все свои деньги, обманщики перестали выходить на связь.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

Полицейские Воронежской области за один вчерашний день зафиксировали ущерб от мошенничества в размере трех миллионов ста восьмидесяти тысяч рублей. Есть немало рядовых случаев обмана - например, когда преступники представлялись сотрудниками банков, а сами выманивали у жителей региона личные данные. Но одна история - довольно необычная.

71-летняя женщина из Коминтерновского района с интересом выслушала человека, который позвонил с незнакомого номера. Он предложил пенсионерке заработать на электронных торгах на бирже. Уверены, что 95% из тех, кто читает этот текст, тут же повесили бы трубку. Но не такой была наша героиня.

- На протяжении месяца женщина вкладывала деньги на счет, созданный в личном кабинете, и следила за увеличением своего виртуального дохода, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Когда она пожелала вывести средства и прибыль, организаторы предложили ей оплатить налог и очистить имеющиеся у нее банковские карты от денежных средств, переведя их на безопасный резервный счет.

Как вы уже поняли, "безопасный" счет оказался счетом мошенников. Как только она вывела все свои деньги, обманщики перестали выходить на связь. Пенсионерка потеряла 2 миллиона рублей. Преступников ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятница, вечер: Воронеж сковали 9-балльные пробки
Воронежский «Буран» подписал контракт с одним защитником, а с другим расстался
В Воронежской области осудили продавца поддельных Jack Daniels и Hennessy
В Воронеже с детской площадки за ночь воры утащили сразу девять крышек с люков
В Воронежской области дети из малообеспеченных семей мечтают об игрушках и сладостях
Воронежцы могут пройти внеочередную бесплатную диспансеризацию
Синоптики рассказали о погоде в Воронеже в новогоднюю ночь
Как поддержать молодые таланты и популяризировать инвестиции
Житель Воронежской области подарил заповеднику самостоятельно выращенную елочку
Под Воронежем на опасной дороге появился пешеходный переход, которого жители ждали 20 лет
В Воронеже снова перекроют дорогу у Вогрэсовского моста
Воронежцы назвали ремонт виадука одним из главных событий уходящего года
В Воронежском зоопарке из-за теплой погоды проснулись медведи
В Воронеже после реставрации открыли мемориальную доску архитектору Троицкому
Под Воронежем из-за антисанитарии закрыли процедурный кабинет
В Воронежской области за год пожары унесли 141 жизнь
УК вернула воронежцам деньги, переплаченные по квитанциям за отопление
Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже
Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни
В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае
Воронежцев пригласили на автомобильную елку
В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ
В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда
Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»