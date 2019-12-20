Бабушка-трейдер из Воронежа потратила 2 миллиона рублей на несуществующей бирже

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-20T13:17:09+03:00

Как только женщина вывела все свои деньги, обманщики перестали выходить на связь. Фото: Юлия ДИДЕНКО

А потом еще и согласилась перевести свои деньги на "безопасный резервный счет"

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Полицейские Воронежской области за один вчерашний день зафиксировали ущерб от мошенничества в размере трех миллионов ста восьмидесяти тысяч рублей. Есть немало рядовых случаев обмана - например, когда преступники представлялись сотрудниками банков, а сами выманивали у жителей региона личные данные. Но одна история - довольно необычная.

71-летняя женщина из Коминтерновского района с интересом выслушала человека, который позвонил с незнакомого номера. Он предложил пенсионерке заработать на электронных торгах на бирже. Уверены, что 95% из тех, кто читает этот текст, тут же повесили бы трубку. Но не такой была наша героиня.

- На протяжении месяца женщина вкладывала деньги на счет, созданный в личном кабинете, и следила за увеличением своего виртуального дохода, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области. - Когда она пожелала вывести средства и прибыль, организаторы предложили ей оплатить налог и очистить имеющиеся у нее банковские карты от денежных средств, переведя их на безопасный резервный счет.

Как вы уже поняли, "безопасный" счет оказался счетом мошенников. Как только она вывела все свои деньги, обманщики перестали выходить на связь. Пенсионерка потеряла 2 миллиона рублей. Преступников ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU