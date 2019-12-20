2019-12-20T12:47:25+03:00
Звезды

Марина Девятова заставила воронежцев петь хором народные песни

Артистка собрала аншлаг
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова собрала аншлаг в Воронеже. Артистка, которая отмечает 20-летний юбилей творческой деятельности, устроила в ВКЗ теплый, душевный концерт .

- 20 лет - это много или мало? Наверное, позже пойму! Я счастлива, что не «хожу на работу», а занимаюсь любимым делом! – призналась Марина. - Давайте попоем по-русски, от души!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Артистка завела зал с "Калинки-малинки". Помогал ей шоу-балет «ЯR-dance». Артисты устроили целые спектакли на каждую песню. Прозвучали "Не ходи ты за мною, хороший мой", "Во кузнице", "Век ты будешь мой", "Подманула, подвела".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Девятова призналась, что любовь к песне ей досталась от отца, а к танцам - от матери. Марина очень трогательно рассказывала о родителях.

- Я была очень неусидчивой, всегда говорила "Я сама!" и "Я первая!". Если бы мама не хотела сделать из меня человека, ничего бы не получилось. Я разобрала бы фортепиано на дрова! Мама меня пугала, что я буду дворником! А что, с моей энергией и перфекционизмом я бы была директором двора. У меня был бы образцово-показательный двор! - смеялась артистка.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Маме и всем женщинам, матерям, бабушкам певица посвятила свою авторскую колыбельную.

- Когда у меня родилась дочка, я подумала, что наступил мой звездный час - сейчас-то я реализуюсь как певица и артистка, столько песен напою. Но как только я затягивала, ребенок начинал плакать! - делилась Марина.

Воронежцы прониклись искренностью артистки и с удовольствием подпевали ей хором народные хиты.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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