В Воронежской области ночью мужчина погиб в загоревшемся сарае

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-20T12:41:35+03:00

В поселке Заболотовка мужчина погиб, а в селе Пески люди остались без крыши над головой. Фото: Сергей ГАПОН

Что он там делал, непонятно

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В пятницу, 20 декабря, в 1.43 в поселке Заболотовка Ольховатского района на улице 1 мая загорелся сарай. В нем в это время находился мужчина.

- Пожар потушили в 2.20, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Надворная постройка сгорела. Мужчина, бывший в сарае, погиб. Является ли он хозяином дома или нет, как и причину смерти предстоит выяснить. Также устанавливают причины пожара.

Практически в то же время, в 1.45 в селе Пески Поворинского района на улице 2-й Садовой загорелся жилой дом. Пожар потушили в 1.57. К тому времени крыша сгорела полностью. На пожаре никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU