Воронежцев пригласили на автомобильную елку

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-20T12:39:34+03:00

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Уже завтра, 21 декабря, воронежские автолюбители встретятся на новогодней вечеринке от сообщества Drive36. "Корпоратив" для всех, кто неравнодушен к четырехколесной технике, пройдет в клубе "12" на улице Космонавта Комарова.

Главные события вечера - новогодний автомобильный квест и разнообразные конкурсы с призами, в числе которых и автозвук, и современные коврики, и нужные сертификаты. Гостей также ждут выступление рэп-группы, возможность поиграть в бильярд или в "Мафию". Старт мероприятия намечен на 20.00.

Напомним, активисты Drive36 работали над организацией благотворительных автопробегов Воронеж - Землянск. Участники привозили подарки воспитанникам школы-интерната..

ИСТОЧНИК KP.RU