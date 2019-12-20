В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша
Представления пройдут с 3 по 5 января
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
24 декабря в Левобережном районе откроют районную Елку. Праздник пройдет в парке Воронежского зоопарка (ул. Полины Осипенко, 6а).
В программе концерт с участием детских творческих коллективов. Будет работать выставка зоопарка, аттракционы, катание в карете на лошадях. Начало в 15.00.
А в январе с 3 по 5 января в зоопарке пройдут интерактивные новогодние представления «Новогодние приключения Шуши в зоопарке» с участием животных.
ИСТОЧНИК KP.RU