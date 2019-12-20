2019-12-20T12:16:20+03:00
Звезды

В зоопарке воронежцев с Новым годом поздравит крыса Шуша

Представления пройдут с 3 по 5 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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24 декабря в Левобережном районе откроют районную Елку. Праздник пройдет в парке Воронежского зоопарка (ул. Полины Осипенко, 6а).

В программе концерт с участием детских творческих коллективов. Будет работать выставка зоопарка, аттракционы, катание в карете на лошадях. Начало в 15.00.

А в январе с 3 по 5 января в зоопарке пройдут интерактивные новогодние представления «Новогодние приключения Шуши в зоопарке» с участием животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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