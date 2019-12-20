В Воронежской области райбольница получила новый томограф и аппарат ИВЛ

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-20T12:13:15+03:00

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В Борисоглебской районной больнице появилось новое оборудование. Врачи получили рентгеновский компьютерный томограф и аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Оборудование было необходимо больнице для оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его смогли приобрести с помощью нацпроекта «Здравоохранение». Томограф установили в рентгенкабинете отделения лучевой диагностики 27 ноября. На нем уже проведено 96 исследований у 83 пациентов.

А аппарат ИВЛ поместили в отделении анестезиологии-реанимации. За четыре месяца работы он понадобился 22 больным с выраженной дыхательной недостаточностью при остром нарушении мозгового кровообращения – инсульте, остром инфаркте миокарда и других сердечно-сосудистыми заболеваниях.

ИСТОЧНИК KP.RU