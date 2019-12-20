В Воронежской области за неделю 624 жителя пострадали от гололеда

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-20T12:01:59+03:00

С различными травмами в больницы обратились 2897 человек

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В Воронежской области с 12 по 18 декабря 624 жителя пострадали от гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Всего в медучреждения с травмами различного характера обратились 2897 человек. Из них 2138 – в Воронеже.

- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 12% случаев, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе из-за гололеда пострадало почти на сто человек меньше. Тогда за помощью обратились 539 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU