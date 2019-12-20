Главный врач сборной России посоветовал не оперировать игрока воронежского «Факела»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-20T11:58:45+03:00

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Врач «Факела» Максим Рудяков рассказал о том, как проходит реабилитация травмированных футболистов:

- У игроков не было полноценной предсезонной подготовки. Все футболисты находились в разной степени готовности и набирали форму по ходу турнира. В итоге – много мышечных травм. При этом у двух игроков они оказались крайне редкими для футбола. Саша Черевко получил полный отрыв длинной приводящей мышцы бедра, а у Игоря Хайманова был разрыв квадратной мышцы в поясничном отделе. По Черевко до последнего было непонятно – оперировать ли его за границей или лечить консервативно. Но в итоге после целого ряда консультаций, в том числе – с участием главного врача сборной России по футболу Эдуарда Безуглова, мы выбрали второй вариант. Сейчас ситуация у Черевко благоприятная, мышца приросла, Александр восстанавливается, активно занимается реабилитацией в одной из ведущих спортивных клиник Москвы. Надеемся, на предстоящих сборах наш полузащитник уже сможет работать в необходимых объемах.

Александр Черевко получил травму в кубковом матче с тульским "Арсеналом".Фото: кадр с видео

Что касается Хайманова, то было не очень понятно, сколько времени потребуется на восстановление. Оказалось, что на это нужно в среднем полтора месяца. Мы уложились в допустимые сроки и еще перед зимней паузой наш защитник снова оказался в строю.

О том, что нет альтернативы выходящим на поле игрокам, говорил, комментируя результаты последних матчей, главный тренер Владимир Бесчастных. Поэтому, когда обстановка на поле требовала замены, выпускать, чтобы попытаться исправить ситуацию, по сути, было некого.

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ИСТОЧНИК KP.RU