В Воронежской области двое подростков обворовывали сельские дома

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-20T11:34:03+03:00

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В Воронежской области на двух подростков 14 и 15 лет возбудили уголовные дела. Их подозревают в похищении имущества из домов жителей сел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в пятницу, 20 декабря.

По версии следствия, в сентябре школьники пробрались в жилой дом в поселке Катуховские Выселки 2-е Панинского района и украли оттуда бытовую технику и инструменты общей стоимостью три тысячи рублей. С похищенным подростки сбежали.

В октябре парни решили повторить «подвиг». Из соседнего дома в том же поселке они украли музыкальный центр и кофеварку. Ущерб оценили в семь тысяч рублей.

Владельцы техники обратились в полицию, где подробно описали похищенное. Затем правоохранители вышли на подозреваемых. Их задержали. В отделе они признали вину. Большую часть имущества нашли в домах подростков. Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU