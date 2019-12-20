2019-12-20T11:24:19+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «Лады» сбила насмерть мужчину

Авария случилась в Верхнемамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП.Полицейские продолжают выяснять обстоятельства смертельного ДТП.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 19 декабря, около шести часов вечера ДТП на девятом километре дороги Павловск–Калач–Петропаловка– Верхний Мамон–Бычек–хутор Лукьянчиков в Верхнемамонском районе унесло жизнь пешехода.

- По предварительным данным, мужчина внезапно выбежал на дорогу. Водитель «Лады-212140», 59-летний житель села Нижний Мамон, не успел притормозить или объехать пешехода. Удар оказался смертельным. Личность погибшего установили. Это 69-летний житель Верхнемамонского района, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего 19 декабря в нашей области случилось 143 ДТП, из них 100 – в Воронеже, 36 – в районах и 7 – на федеральных трассах. Два человека погибли, восемь получили травмы разной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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