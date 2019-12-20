В Воронежской области после капремонта открыли Дом культуры

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-20T11:04:22+03:00

Здание было построено в 1974 году

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В селе Воронцовка Павловского района после капитального ремонта открыли Дом культуры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Воронежской области в пятницу, 20 декабря.

Здание было построено в 1974 году и нуждалось в ремонте. Поэтому в рамках нацпроекта «Культура» были выделены средства на его восстановление. В помещении заменили полы и дверные блоки, провели внутреннюю отделку залов. Также в Доме культуры обновили системы отопления и коммуникаций. Приобретено оборудование.

Ремонт обошелся в более чем миллион рублей.

- Сельский Дом культуры со зрительным залом в 300 мест получил новую жизнь. Созданы комфортные условия для занятий творчеством и организации активного досуга жителей села, - прокомментировали в ведомстве.

В 2020 году в рамках нацпроекта из средств федерального бюджета региону будут выделены средства на строительство двух домов культуры в селе Каширское и в селе Листопадовка Грибановского района, а также на завершение строительства культурно-досугового центра в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU