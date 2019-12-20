В Воронеже на три дня запретили парковку на улице Комиссаржевской
Ограничения ввели из-за строительства котельной
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В Воронеже на три дня запретили парковку у дома №18а на улице Комиссаржевской. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 20 декабря.
Ограничения ввели из-за разгрузки конструкций для строительства блочно-модульной котельной. Оставлять транспорт на этом участке нельзя будет до о 23:00 воскресенья, 22 декабря.
Напомним, также из-за парада Дедов Морозов в Воронеже 21 декабря на четыре часа перекроют участки площади Ленина, улицы Плехановской и Театрального проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU