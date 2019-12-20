В Воронеже на три дня запретили парковку на улице Комиссаржевской

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-20T10:20:35+03:00

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В Воронеже на три дня запретили парковку у дома №18а на улице Комиссаржевской. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 20 декабря.

Ограничения ввели из-за разгрузки конструкций для строительства блочно-модульной котельной. Оставлять транспорт на этом участке нельзя будет до о 23:00 воскресенья, 22 декабря.

Напомним, также из-за парада Дедов Морозов в Воронеже 21 декабря на четыре часа перекроют участки площади Ленина, улицы Плехановской и Театрального проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU