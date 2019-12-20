В Воронеже на берегу водохранилища нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-20T10:06:27+03:00

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В Воронеже на берегу водохранилища у дома 29 по улице Балашовской местные жители нашли предметы, схожие с артиллерийскими боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом горожане сразу же сообщили в правоохранительные органы.

На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии. После обследования догадки подтвердились. Предметы оказались боеприпасами времен ВОВ. Всего было обнаружено 44 штуки. Из них восемь снарядов содержали взрывчатые вещества.

- С соблюдением мер безопасности все передано сотрудникам полиции для дальнейшей транспортировки к месту ликвидации, - рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU