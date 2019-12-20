В Воронеже в многоквартирный дом вернули освещение после обращения жильцов в ГЖИ

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-20T09:40:41+03:00

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В Воронеже жители дома №19 по улице Новосибирской пожаловались в Госжилинспекцию на аварийное состояние электропроводки на лестничных клетках и в общих коридорах трех подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖИ Воронежской области.

Во время подготовки к выездной проверке жилищный инспектор направил в адрес управляющей домом организации ООО УК «Город Будущего» запрос о предоставлении документов и доступа к общему имуществу собственников помещений.

После получения запросов УК сразу же провела ревизию электрооборудования мест общего пользования в трех подъездах, а также восстановила систему освещения, установила новые выключатели и плафоны.

ИСТОЧНИК KP.RU