Под Воронежем пропал 14-летний школьник
Борис Михай исчез в Рамонском районе 19 декабря
Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
Изменить размер текста:
В Рамонском районе разыскивают 14-летнего Бориса Михая. Школьник пропал 19 декабря. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в своей группе в соцсети.
Рост подростка 160 см. У него среднее телосложение. В день исчезновения Борис Михай был в длинной черной куртке, светлых джинсах с заплатками на коленях и кроссовках.
Если вы что-либо знаете или слышали о местонахождении школьника, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU