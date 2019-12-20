2019-12-20T09:17:42+03:00
Происшествия

Под Воронежем пропал 14-летний школьник

Борис Михай исчез в Рамонском районе 19 декабря
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Рамонском районе разыскивают 14-летнего Бориса Михая. Школьник пропал 19 декабря. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в своей группе в соцсети.

Рост подростка 160 см. У него среднее телосложение. В день исчезновения Борис Михай был в длинной черной куртке, светлых джинсах с заплатками на коленях и кроссовках.

Если вы что-либо знаете или слышали о местонахождении школьника, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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