2019-12-19T22:41:31+03:00
Общество

В Грибановский район назначили нового прокурора из Воронежа

До этого он был заместителем прокурора Коминтерновского района
Олег ИВАНОВ
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Юрий КозловЮрий КозловФото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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36-летний советник юстиции Юрий Козлов назначен на должность прокурора Грибановского района Воронежской области. Одновременно он освобожден от должности заместителя прокурора Коминтерновского района Воронежа. Соответствующий приказ Генерального прокурора вступил в силу 19 декабря.

Юрий Козлов имеет высшее юридическое образование закончил Воронежский государственный университет. На службу в органы прокуратуры принят в мае 2006 года. Имеет сына и дочь.

- Проходил службу помощником Борисоглебского межрайонного прокурора, помощником прокурора Таловского района, прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области. С декабря 2016 года работал заместителем прокурора Коминтерновского района Воронежа, - уточнили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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