За год на воронежских кладбищах разграбили более 100 захоронений

19 Дек. 22:30 2019-12-19T22:30:16+03:00

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Более 100 захоронений разграбили на воронежских кладбищах с января по ноябрь 2019 года. Вандалы стараются забрать все, что можно сдать на металлолом: ограждения, памятники, столы, скамейки. Более того, за то же время пропали более 60 мусорных контейнеров. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба ПАО «Воронежское похоронное бюро».

Чаще всего могилы разоряли на Казанском и Боровском кладбищах. Правда, точное число «нападений» установить невозможно. Дело в том, что каждое пятое захоронение на городских кладбищах - заброшено. Да и не все родные усопших сообщают о случившемся.

Тем не менее ежедневно каждые два часа сотрудники всех городских кладбищах смотрят за порядком, за проведением работ установщиков памятников. В 20 случаях вандалов удалось остановить. Например, на Левобережном кладбище (Баки) удалось поймать с поличным человека, ворующего с ограждений калитки. В тот день он уже успел снять около 50 калиток.

- Если на местах захоронений начинают проводиться работы без уведомления комендантов, то сотрудники обязательно выясняют, действительно ли горожане, ответственные за захоронения, обратились за услугами установщиков. Такой формат ежедневного контроля позволяет пресекать деятельность воров на кладбищах. Так, на Левобережном кладбище (Баки) во время очередного планового объезда комендант поймал с поличным человека, ворующего с ограждений калитки. У преступника в багажнике автомобиля обнаружили около 50 калиток, – пояснила пресс-секретарь «Воронежского похоронного бюро» Валентина Усманова.

Если вы стали свидетелями вандализма на кладбищах, обратитесь к сотрудникам погоста или на горячую линию по номеру 8-473-279-20-80. Вандалов ждет штраф, если ущерб составит менее 3 тысяч рублей или уголовная ответственность - если больше.

ИСТОЧНИК KP.RU