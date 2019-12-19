Трое юношей из Воронежской области попытались создать наркокартель

19 Дек. 20:32 2019-12-19T20:32:05+03:00

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18 декабря Лискинский районный суд приговорил 22-летних Ивана Д. и Александра Л., а также 21-летнего Станиславу Х. к 6 годам лишения свободы каждому. Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Суду удалось доказать вину этих парне в незаконном сбыте наркотических средств (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В октябре 2018 года Иван д. и Александр Л. выступали в роли «закладчиков» наркотических средств. А Станислав Х. был «вербовщиком». Кроме того, в их ОПГ были и некие «неустановленными следствием лица». Вместе они и «раскручивали» свой наркобизнес.

Соучастники оборудовали тайник в поселке Давыдовка Лискинского района. Они прятали сверток с наркотическим средством в значительном размере для продажи. Однако их деятельность быстро свернули правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU