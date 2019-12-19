Воронежская область выделит 450 млн рублей субсидий на капремонт домов

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-19T19:15:22+03:00

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2020 году составит 9,08 рубля на 1 кв. м Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

При этом данная сумма будет перечисляться каждый год

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С 1 января воронежские власти будут ежегодно выделять 450 млн рублей субсидий для Фонда капремонта. Это должно смягчить повышение минимального размера взноса из-за тех инфляции. Взнос в Воронежской области не повышался с 2015 года. Действующий его размер (6,6 руб. на 1 кв. м.) уже не соответствует стоимости строительных работ и материалов.

Согласно приказу департамента ЖКХ и энергетики, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2020 году составит 9,08 рубля на 1 кв. м. Хотя утвержденная Минстроем РФ методика расчета требует 10,45 рубля.

- Правительство Воронежской области разработало экономический механизм смягчения финансовой нагрузки на жителей региона. В частности, с 2020 года Фонду капитального ремонта многоквартирных домов из регионального бюджета будет предоставляться ежегодная субсидия в размере 450 млн рублей на софинансирование работ по модернизации жилых зданий. Это значит, что при общей площади помещений в многоэтажках 27,3 млн кв. м. областное правительство фактически продотирует каждому владельцу квартиры 1,37 рублей за 1 кв. м. в экономически обоснованном минимальном размере взноса на капремонт, - отмечают региональные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU