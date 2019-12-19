Дагестанец из Воронежа более полугода отправлял деньги террористической организации

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-19T17:57:38+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

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28-летнего жителя Республики Дагестан Кемрана М. обвиняют в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Обвиняемого мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Воронежской области. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2018 года мужчина жил в Воронеже и при этом переводил деньги на электронные кошельки и банковские карты, используемые для финансирования незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций.

- Номера электронных кошельков и банковских карт он получал посредством интернет-мессенджера от одного из участников международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России. В общей сумме им было перечислено более 140 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU