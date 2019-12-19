2019-12-19T16:43:00+03:00
Общество

В Воронежской области стартует четвертый этап реставрации дворца Ольденбургских

Максимальная сумма контракта составит 8,4 млн рублей
Олег ИВАНОВ
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Проект реставрационных работ будет готов через 270 днейПроект реставрационных работ будет готов через 270 днейФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежской области вскоре начнется подготовка к четвертому этапу реставрации дворцового комплекса Ольденбургских в поселке Рамонь. Заявки на соответствующий тендер принимаются до 21 декабря, а 27 декабря будет выбран победитель. Как сообщает RosTender.info, проект реставрационных работ будет готов через 270 дней.

Дворцовый комплекс Ольденбургских построен в 1887 году. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрация памятника началась в 2012 году.

Новый этап предусматривает восстановительные работы, и приспособление к современному использованию части комплекса – Дома Тулиновых.

Подрядчик займется изыскательскими работами и комплексными научными исследованиями по восстановлению исторического памятника. Его работу оплатят из бюджета области, максимальная сумма контракта составляет 8,4 млн рублей.

Напомним, до этого мы сообщали, что парк замка Ольденбургских станет больше. Постановление о расширении зеленой территории при дворцовом комплексе (куда входит Верхний и Нижний парк) подписал 4 марта 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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