Двое подростков из Нововоронежа стали серийными похитителями аккумуляторов
Двое 17-летних подростков в Нововоронеже с октября по декабрь по ночам с помощью отвертки повреждали капоты отечественных автомобилей и похищали аккумуляторные батареи.
Полицейские задержали юных серийных воров в Воронеже. В отделе полиции парни признались, что аккумуляторы сдавали в точки сбыта похищенного. Уже установлена причастность подростков к девяти преступлениям.
- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU