Двое подростков из Нововоронежа стали серийными похитителями аккумуляторов

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-19T16:35:59+03:00

Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

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Двое 17-летних подростков в Нововоронеже с октября по декабрь по ночам с помощью отвертки повреждали капоты отечественных автомобилей и похищали аккумуляторные батареи.

Полицейские задержали юных серийных воров в Воронеже. В отделе полиции парни признались, что аккумуляторы сдавали в точки сбыта похищенного. Уже установлена причастность подростков к девяти преступлениям.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU