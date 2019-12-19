Житель Воронежской области ограбил пенсионерку, чтобы заплатить за квартиру

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-19T16:06:05+03:00

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Еще в апреле 2019 года 65-летнюю жительницу Новоусманского района ограбил неизвестный мужчина. Он заметил пенсионерку на пустыре и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, вырвал из ее рук сумку, в которой был мобильник и 700 рублей.

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний местный рецидивист. Он объяснил полицейским, что деньги ему потребовались для оплаты аренды жилья. Позже оперативники установили причастность подозреваемого к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Района.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU