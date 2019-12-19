2019-12-19T15:49:20+03:00
Общество

Из-за парада Дедов Морозов в Воронеже перекроют несколько улиц

Также на время придется изменить маршруты общественного транспорта
Олег ИВАНОВ
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Лучше заранее продумать свой маршрутЛучше заранее продумать свой маршрутФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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21 декабря с 7:00 до 15:00 будет запрещена парковка на площади Ленина (от магазина «Утюжок» до улицы Кирова и от улицы Платонова до улицы Кардашова); улице Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской); Театральном проезде (от площади Ленина до улицы Пушкинской). А с 11:00 до 15:00 в этот день и вовсе будет закрыто движение транспорта.

Как объяснили в пресс-службе мэрии, это ограничение необходимо, чтобы обеспечить безопасность при проведении парада Дедов Морозов. Напомним, это уже 11 по счету подобное торжество.

К слову движение общественного транспорта 21 декабря также будет изменено с 11:00 до 15:00. Речь идет об маршрутных автобусах №№ 39, 50, 88а, 37, 52, 3, 5, 104, 20, 20м, 70а, 70м, 88, 25а, 93, 1кс,1кв, 49, 49а, 105, 125, 5а, 69т, 80, 27, 23к, 33к, 77к, 22, 37а, 41, 79, 90, 64, 9ка, 9кс, 61. Также ограничения коснутся троллейбусов № 7 и № 8. Подробнее о том, как в этот день будет проходить каждый из маршрутов, вы можете посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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