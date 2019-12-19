Воронежские депутаты просят запретить продажу снюсов подросткам и детям
Депутаты Воронежской областной думы решили направить в Государственную думу инициативу о запрете продажи жевательного табака (снюсов) подросткам или даже полного запрета их реализации. Такое решение парламентарии приняли на сессии 19 декабря.
Напомним, сейчас вещества, в которых заявлено наличие никотина, можно свободно купить в киосках. Закон запрещает только продажу табакосодержащих веществ. Основными потребителями снюсов становятся подростки и дети. В некоторых школах Воронежа старшеклассники даже насильно предлагают ученикам начальной школы попробовать жевательные смеси.
ИСТОЧНИК KP.RU