Воронежские депутаты просят запретить продажу снюсов подросткам и детям

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-19T15:16:28+03:00

С такой инициативой они обратились в Госдуму

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Депутаты Воронежской областной думы решили направить в Государственную думу инициативу о запрете продажи жевательного табака (снюсов) подросткам или даже полного запрета их реализации. Такое решение парламентарии приняли на сессии 19 декабря.

Напомним, сейчас вещества, в которых заявлено наличие никотина, можно свободно купить в киосках. Закон запрещает только продажу табакосодержащих веществ. Основными потребителями снюсов становятся подростки и дети. В некоторых школах Воронежа старшеклассники даже насильно предлагают ученикам начальной школы попробовать жевательные смеси.

ИСТОЧНИК KP.RU