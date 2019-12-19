2019-12-19T13:57:41+03:00
Общество

В Воронеже сильный ветер повалил дерево во дворе на улице Ворошилова

Ствол рухнул прямо на припаркованный автомобиль
Елена ФЕДЯШЕВА
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В четверг, 19 декабря, во дворе дома №29 по улице Ворошилова упало дерево. Махина рухнула в сторону дороги и попала прямо на припаркованную «Ладу Калина».

Накануне спасатели, кстати, предупреждали о штормовом ветре и просили горожан не ставить машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Но это отнюдь не освобождает УК от обязанности спиливать аварийные деревья. На фотографии с места происшествия, опубликованной в сообществе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте», видно, что упавший тополь абсолютно сухой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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