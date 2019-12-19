2019-12-19T13:48:56+03:00
Звезды

Воронежский скрипач занял второе место на конкурсе «Золотые таланты»

Наградили Тимура Колесникова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Учащийся 8 класса Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Тимур Колесников привез из Оренбурга награду XI Международного конкурса Гран-при «Золотые таланты». В финале участвовало 15 музыкантов в возрасте до 18 лет, они представили на суд жюри в номинациях «Скрипка», «Виолончель», «Композиция» программу, состоящую из произведений, являющихся «золотым фондом» скрипичной музыки. Талантливый воронежский скрипач стал лауреатом II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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