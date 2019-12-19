Воронежским лютеранам придется освободить кирху в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-19T13:31:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Росимущество по Воронежской области 16 августа 2019 года обратилось в арбитражный суд с иском к евангелическо-лютеранскому приходу Святой Марии Магдалины. От религиозной организации требовалось освободить нежилое двухэтажное здание, общей площадью 273,4 кв.м. Речь идет о лютеранской кирхе по адресу: ул. Карла Маркса, дом №65.

Ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на то, что нормативными актами, регулирующими порядок передачи имущества религиозного назначения, не предусмотрена возможность одностороннего отказа от договора безвозмездного пользования.

Но дело в том, что федеральными памятниками, которым и является построенная в начале 19 века кирха, могут пользоваться только централизованные религиозные организации (ЦРО). Местная же религиозная организация вышла из ЦРО Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания в 2017 году.

Однако в итоге суд встал на сторону истца. Об этом стало известно 18 декабря. Управление требует в течении десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить и передать помещение территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU