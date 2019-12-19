В Воронеже открываются районные елки

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-19T13:35:50+03:00

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В Воронеже начинаются новогодние торжества. Первыми, по традиции, они проходят в районах города.

В воскресенье, 22 декабря жителей Центрального района ждут на открытии елки в Центральном парке («Динамо»). Праздник начнется в 12.00. В программе встреча горожан со сказочными персонажами, новогодняя шоу-программа, конкурсы и многое другое.

А 24 декабря торжества намечены в Левобережном районе. Они пройдут с 15.00 на территории парка Авиастроителей (у зоопарка им.А.С.Попова). Вместе со Снеговиком, Дедом Морозом, Снегурочкой и Кроликом гости отправятся в сказочное путешествие и примут участие в играх. Также творческие коллективы исполнят для зрителей музыкальные и хореографические номера.

ИСТОЧНИК KP.RU