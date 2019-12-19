2019-12-19T12:36:29+03:00
Общество

Сотрудники ДПС Воронежа получили 51 "Шкоду"

Новые автомобили будут использоваться как в областном центре, так и на федеральных трассах
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Госавтоинспекция Воронежской области получила 51 служебный автомобиль "Шкода-Октавия". Машины направили в наш регион в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Сегодня, 19 декабря, на Адмиралтейской площади Воронежа состоялось торжественное вручение новых автомобилей сотрудникам ДПС. Машины оснащены всем необходимым в работе оборудованием: устройствами для подачи специальных звуковых и световых сигналов, радиостанциями, видеорегистраторами и так далее.

Экипажи ДПС на новых автомобилях будут нести службу в Воронеже (41 автомобиль) и на дорогах федерального значения (10 автомобилей).

Ранее дорожные полицейские за счет областного бюджета получили в свое распоряжение 30 новых автомобилей "Лада-Веста".

ИСТОЧНИК KP.RU

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