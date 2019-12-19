2019-12-19T11:54:38+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина снимал деньги с кредитки своей гражданской жены

Когда очень хотелось выпить
Елена ФЕДЯШЕВА
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За две недели с карты исчезло больше 21 тысячиЗа две недели с карты исчезло больше 21 тысячиФото: из архива «КП»
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21,5 тысячи рублей пропали с кредитной карты 35-летней жительницы Рамонского района за две недели в июне этого года. Когда женщина заметила, что кто-то обналичивает деньги, обратилась в полицию. Оперативники провели расследование, которое вывело их на след 33-летнего гражданского супруга потерпевшей.

- В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что похитил кредитную карту у потерпевшей, затем несколько раз обналичивал денежные средства, а потратил их на алкогольную продукцию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту возбудили уголовное дело по статье «кража». Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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