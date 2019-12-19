2019-12-19T11:57:56+03:00
Происшествия

Под Воронежем педофил развращал школьниц даже из колонии

Он выходил в интернет и заставлял девочек присылать ему голые фото и видео
Юрий КОЗЛОВ
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Два года извращенец, сидя в колонии строгого режима, развращал школьниц.Два года извращенец, сидя в колонии строгого режима, развращал школьниц.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Семилукский районный суд вынес приговор 47-летнему педофилу. В 2016 и 2017 годам этот субъект ухитрялся, находясь в колонии строгого режима, выходить в интернет, заходил на страницы школьниц и угрозами и шантажом заставлял их фотографироваться и записывать голые фото и видео. А потом развлекался тем, что пересылал все это подругам девочек. Жертвами педофила стали несколько школьник в возрасте от 12 до 15 лет.

- Извращенца осудили по трем статьям УК - теперь он будет отбывать 13,5 лет в колонии особого режима, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. – Начальнику исправительного учреждения внесли представление о нарушениях – использовании заключенными мобильных телефонов. Виновных в этом сотрудников колонии привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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