В Воронеже мошенник продал чужой гараж

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-19T10:58:29+03:00

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24-летний воронежец нашел в интернете объявление о продаже гаража. Договорился с владельцем о просмотре. Покупателя устроил и сам гараж и его цена. Отдав продавцу 35 тысяч рублей, молодой человек получил ключи от помещения. Счастливый обладатель гаража принялся обживать его и наводить внутри порядок. Но его радость была недолгой. В один из дней к нему подошел мужчина, который назвался настоящим владельцев гаража. Молодой человек понял, что его обманули.

По заявлению потерпевшего в полиции приступили к поискам предполагаемого преступника.

- В ходе проведения проверки участковые уполномоченные полиции по полученной информации установили личность предполагаемого злоумышленника. – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 24-летний местный житель, задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался, что нашел на вид заброшенный гараж и решил его «продать» и таким образом заработать. Дал объявление в интернете, а перед показом его потенциальному покупателю подозреваемый сорвал старый замок и установил новый, передав впоследствии ключи от него потерпевшему.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU