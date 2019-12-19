2019-12-19T13:36:30+03:00
Общество

В Воронеже снизилась зарплата Деда Мороза и Снегурочки

Желающих подработать на Новый год волшебниками стало больше
Елена ФЕДЯШЕВА
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В этом году конкуренция на рынке новогодних волшебников стала жестче. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Авито Работа». Согласно его данным, Деды Морозы и Снегурочки стали зарабатывать меньше на 8,7%. Средняя стоимость приглашения сказочных персонажей составила 1400 рублей. Вместе с тем интересоваться подработкой Дедом Морозом и его внучкой стали на 3% больше воронежцев.

Кстати, самые дорогостоящие новогодние персонажи работают в Москве, где их услуги оцениваются в 2,3 тысячи рублей за вызов. На втором и третьем месте – Питер и Ростов-на-Дону. Здесь пригласить Деда Мороза и Снегурочку стоит 1 850 и 1 780 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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