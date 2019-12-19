2019-12-19T09:49:23+03:00
Общество

В Воронеже начали официально торговать новогодними елками

19 декабря открылись 126 хвойных базаров
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В четверг, 19 декабря, в Воронеже официально открылись елочные базары по 126 адресам, которые с предпринимателями согласовала мэрия. Места торговли хвойниками должны соответствовать утвержденным чиновниками требованиям. Нелегальным торговым точкам чиновники объявили войну. В ходе совместных с полицией рейдов их будут ликвидировать с изъятием товара.

Список адресов продажи елок можно найти на сайте мэрии.

А как правильно выбрать и сохранить елочку, «КП» рассказывала ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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