2019-12-19T08:33:54+03:00
Общество

В доме в центре Воронежа рассыпалась лестница в подвал

ГЖИ потребовала восстановить аварийные ступени
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ по Воронежской областифото с сайта ГЖИ по Воронежской области
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Жильцы дома №47 по проспекту Революции не могут спуститься в свой подъезд без риска сломать ногу – лестница в подземное помещение практически рассыпалась. Об этом они рассказали в своем обращении в государственную жилищную инспекцию по воронежской области.

Выехавший на место сотрудник контролирующего ведомства нарушение подтвердил:

- Из-за осыпавшегося грунта в месте разрушения кирпичной кладки стены изменился уклон лестничного марша, - рассказали в ГЖИ.

Восстановление лестницы входят в перечень работ, осуществляемых за счет денежных средств по первой строке квитанции - в счет оплаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 47 по проспекту Революции г. Воронежа.

По итогам проверки УК Центрального района выдали предписание – провести восстановительные работы и очистить вход в подвал от остатков битого кирпича и строительного мусора.

Выданное предписание остается на контроле государственной жилищной инспекции Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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