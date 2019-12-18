2019-12-18T12:58:12+03:00
Происшествия

В Воронеже педофил «заработал» 80 тысяч на борьбе с педофилией

Аферу он провернул с помощью трех приятелей и 17-летней жены
Юрий КОЗЛОВ
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Юную жену муж уговорил разыграть из себя жертву педофила.Юную жену муж уговорил разыграть из себя жертву педофила.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело четырех мужчин в возрасте от 21 до 38 лет и 18-летней девушки. Им предъявляют целый «букет» обвинений: разбой, угон, половое сношение с несовершеннолетней, не достигшей 16-летнего возраста и вовлечение ее в совершение преступлений.

В январские праздники 2019 года криминальная пятерка обдумывала план, как по-легкому «срубить» деньги. Тогда еще 17-летняя жена 21-летнего мужчины зарегистрировалась с телефона на сайте знакомств и договорилась о встрече с кавалером 13 января.

В этот день она вместе с мужем и его тремя приятелями, вооруженными револьвером, электрошокером и бейсбольной битой, подошла к дому «клиента» на улице 232 Стрелковой Дивизии Советского района. Она выманила кавалера из машины, на которой он подъехал. Тут к нему подошли четверо мужчин и стали «прессовать». Дескать, девушке нет 16 лет, ты педофил, не хочешь в тюрьму – плати!

Мужчина попытался убежать, но его догнали, ударили разрядом тока электрошокера, запихали в его же машину и на ней поехали в безлюдное место на улице 9 Января. По пути продолжали требовать денег, угрожали расправой и избивали. На улице 9 Января один из бандитов выстрелил из револьвера в снег под ногами несчастного «педофила». Тот понял, что следующий патрон может быть направлен уже в него, и согласился отдать деньги.

Вместе с бандитами мужчина отправился в банк, где снял 80 тысяч и передал их вымогателям. Преступники не погнушались еще и своровать кожаную сумку из салона машины.

- Мужчин и девушку задержали. Они признали свою вину. Впрочем, и без того есть достаточно доказательств - показания жертвы преступников и свидетелей, а также заключения проведенных судебных экспертиз, – рассказал заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального СК России Юрий Йовдий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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